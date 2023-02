Torre del Greco è pronta a rendere omaggio ad uno dei sentimenti più ‘provati’ e vissuti: l’amore.

Nella cittadina del mare e del corallo, infatti, l’amore – con tutte le sue sfumature e colori – saranno protagonisti nei prossimi giorni. Oltre al già annunciato evento per i golosi, la Festa del cioccolato che si aprirà il 10 febbraio e che animerà le vie cittadine fino alla domenica 12 febbraio, un’altra ‘amorevole’ iniziativa è stata promossa e lanciata dalla locale ed attiva Associazione “Sviluppo Area Porto Torre del Greco”.

Nello specifico, l’associazione ha annunciato e presentato sui social network “Il Corso dell’Ammor e nient chiu”.

In pratica, per il periodo di San Valentino, il Corso Garibaldi a Torre del Greco è allestito a festa per gli innamorati di tutte le età.

Inoltre, fanno sempre sapere online dall’associazione, i locali che hanno aderito all’iniziativa proporranno, sia a pranzo che a cena, menù speciali per la Festa degli Innamorati.

Insomma, un’iniziativa che è ben accettata sul territorio e che ha un chiaro scopo: rilanciare il territorio e stimolare le attività e lo sviluppo.