A seguito di segnalazione, il personale della Polizia Locale di Napoli del Reparto P.I.C. è intervenuto in Via Chianche alla Loggia, zona compresa tra l’Università Federico II e l’Orientale, nelle traverse tra via Marina e Corso Umberto a Napoli, dove è stato sorpreso un uomo intento ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, che come servizio aggiuntivo si prodigava sulla pubblica via al lavaggio delle auto dei propri clienti.

Gli Agenti hanno provveduto ad identificare l’uomo e ad allontanarlo dopo avergli comminato la sanzione ai sensi dell’art 7 C.d.S per esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore.