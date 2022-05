Ultime news per la cittadina di Torre del Greco: domani 28 maggio dalle ore 9.30 in Piazza Santa Croce a Torre del Greco arriverà una troupe della RAI per mettere a segno un servizio televisivo sulla Deiulemar.

Il crac che ha colpito oltre 17 mila famiglie, quindi, sarà al centro del servizio della tv nazionale.

La giornalista Anna Testa porrà delle interviste ai presenti nella storica piazza cittadina del centro torrese.

“Partecipiamo in massa – dicono i risparmiatori che da anni aspettano di ricevere le somme di denaro perse sui social network – per manifestare il nostro disappunto su come si stanno concludendo i procedimenti sia sul penale che sul fallimentare”.

E’ prevista la presenza di molti risparmiatori, tutti stanchi di attendere ormai da 10 anni la restituzione dei loro risparmi.

Il crac che ha messo in ginocchio la cittadina di Torre del Greco, infatti, ancora non prende la via per la risoluzione. Sono passati circa 10 anni da quando circa 17 mila famiglie, sia coralline che non, sono rimaste coinvolte a vario titolo nel fallimento dell’ex colosso armatoriale Deiulemar, la compagnia di navigazione made in Torre del Greco, che ha riportato un danno di oltre 700 milioni di euro lasciando i risparmiatori in alto mare e, soprattutto, privi di una speranza di rivedere i loro risparmi.