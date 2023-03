E’ stato identificato e rintracciato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno identificato e rintracciato l’autore dell’aggressione ai danni del 12enne accoltellato la scorsa notte.

Ha anche lui 12 anni, verrà segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali non essendo imputabile.







I militari hanno sentito diversi testimoni e acquisito molte immagini dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona.

Questo ha permesso di circoscrivere la vicenda in brevissimo tempo. Vittima e aggressore si conoscevano di vista. Non si sa se fossero divisi da precedenti ruggini, comunque la lite culminata nel ferimento sarebbe scoppiata per una parola o uno sguardo di troppo