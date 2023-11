Sono entrati nel teatro di via dei Naviganti a Torre del Greco con il chiaro scopo di mettere a segno un vile attacco ed un grave furto.

Alcuni ladri, infatti, lo scorso 4 novembre hanno fatto irruzione nel piccolo teatro indipendente ‘La Giostra’ di Torre del Greco ed hanno portato via un bottino fatto di attrezzature audio, video e luci.

Le luci sottratte dai ladri, a quanto si apprende, erano state acquistate recentemente per le attività previste nel cartellone di eventi per la stagione 2023/24, presentato e diramato al pubblico proprio nei giorni scorsi.







Naturalmente sconforto, per quanto accaduto, nei promotori della stagione artistica de “La Giostra” ma, per quanto hanno fatto sapere, la manifestazione andrà avanti “nel nome di chi ancora crede nel bello e in una città, quale quella di Torre del Greco, da sempre radicata nell’arte e nella cultura”.

Saranno, adesso, gli inquirenti a fare luce sul caso e ad individuare i colpevole del vile gesto messo a segno nella cittadina del mare e del corallo.