A partire da lunedì 13 novembre partiranno una serie di cantieri che interesseranno alcune strade della città di Napoli.

Nel dettaglio:

*Dal 13 al 17/11/2023 saranno effettuati dei lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata MT, da parte di E-Distribuzione S.p.a., in via Bernardo Cavallino tra il civ. 108 e il civ. 125, lungo il margine destro della carreggiata in direzione Ospedale Cardarelli con istituzione del divieto di sosta. I lavori saranno eseguiti dalle ore 08:30 alle 17:30 e a traffico aperto.







*Dal 13 al 17/11/2023, saranno eseguiti i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale, da parte di TERNA S.p.a., in via Gaetano Salvatore nel tratto compreso tra il civico 457 e piazzetta Santa Croce. I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, con l’istituzione del divieto di transito lungo il tratto interessato, ad eccezione dei mezzi diretti ai passi carrai esistenti, ai mezzi di emergenza e di soccorso.

*Dal 13/11/2023 al 19/11/2023 su richiesta di Tangenziale di Napoli S.p.a. la rampa di “via Pigna” (dall’uscita Vomero della Tangenziale alla confluenza con il raccordo Vomero-Pigna) sarà chiusa al traffico, in orario continuativo h24, per l’esecuzione di lavori di adeguamento statico della rampa di via Cilea. I veicoli provenienti dai caselli Vomero potranno utilizzare, in alternativa, la rampa d’uscita “via Caldieri”.

*Dal 20 al 22/11/2023 per effettuare delle verifiche sullo stato di conservazione delle facciate del condominio di via Benedetto Croce n. 12, sarà necessario collocare un automezzo con ragno meccanico in via San Sebastiano con la conseguente chiusura al traffico veicolare della stessa secondo i seguenti orari: dalle ore 22.00 del 20/11/2023 alle ore 7.00 del 21/11/2023 e dalle ore 22.00 del 21/11/2023 alle ore 7.00 del 22/11/2023.