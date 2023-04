Il cadavere di una donna è stato trovato oggi, martedì, in un giardino sulla discesa San Pietro ai due Frati, a Posillipo. L’allarme è stato dato da alcuni abitanti della zona.

In un primo momento si era pensato che si trattasse di un uomo: il corpo infatti giaceva a faccia in giù. Il medico legale e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli – una volta mosso il cadavere e tolto il cappuccio di felpa che indossava – hanno constatato che si trattava di una donna.







Nessun documento addosso, quindi non c’è ancora un nome. L’età apparente è di 45/50 anni.

Non sono stati rinvenuti segni di violenza ma solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura si conosceranno le cause del decesso. Indagini sono in corso.