Napoli – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Santa Maria di Costantinopoli una persona che stava svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi.

I poliziotti l’hanno poi bloccato in piazza Bellini ed hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia.

G.N., 45enne napoletano, è stato arrestato per evasione, denunciato ai sensi dell’art.7 comma 15 bis del c.d.s. poiché sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento.