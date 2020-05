Lunedì 1 giugno videoconferenza di presentazione del Manifesto della Città Metropolitana per un turismo sostenibile ai tempi del coronavirus.

“La Cultura come cura, la cura come Cultura: Il Turismo ai tempi del coronavirus”: sarà presentato lunedì 1 giugno, alle ore 12, in una videoconferenza alla quale parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, la Consigliera Metropolitana Delegata alla Cultura e al Turismo, Elena Coccia, e l’Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora De Majo, il Manifesto ideato dal Gruppo di Lavoro Metropolitano degli Itinerari Culturali e già sottoscritto dalle più importati Associazioni e Istituzioni del settore.

Il documento – la cui redazione ha coinvolto, tra l’altro, il mondo accademico, associazionistico e culturale, oltre che istituzionale – contiene precise indicazioni su come far ripartire i settori del turismo e della cultura nell’area metropolitana di Napoli e nella regione Campania attraverso il recupero, il rilancio e la valorizzazione di percorsi e itinerari sostenibili anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, di cui il nostro territorio è straordinariamente ricco, per una fruizione che sia appagante sotto il profilo artistico, culturale e paesaggistico e al contempo pienamente sicura in termini di rispetto delle prescrizioni anti-contagio.

Sarà possibile seguire l’evento e fare domande commentando la diretta streaming sulla pagina Facebook della Città Metropolitana all’indirizzo : https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/ e su www.metronapoli.it, l’e-magazine istituzionale della Città Metropolitana.