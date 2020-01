Operazione dei carabinieri per un Capodanno sicuro nell’area sud della provincia di Napoli.

A Torre Annunziata, nella giornata del 31 dicembre, sono stati arrestati due uomini per il possesso di 2.453 ordigni (1.651 dei quali artigianali).

A Torre del Greco un arresto e un sequestro di 40 “rendini”, mentre il 30 dicembre un altro arresto per il possesso di 156 grandi petardi.

A Pompei, gli ordigni sequestrati sono 616 ed è scattato un arresto.

A Castellammare di Stabia è stato arrestato un uomo per la detenzione di 87 ordigni artigianali e 12 chili di fuochi legali.

Ad Ercolano è stato arrestato un 31enne per il possesso di 500 “rendini”. Un altro soggetto è stato arrestato per il possesso di 120 “rendini”, una “cipolla” e 58 fuochi di libera vendita. Una terza persona è stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di 5 improvvisati e 200 “rendini”

Infine a Vico Equense sono stati sequestrati 51 chili di fuochi e denunciato colui che li vendeva per strada.