Torre del Greco – Non ce l’ha fatta il papà dell’assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ventimiglia, investito nella tarda mattinata di ieri in via Salvator Noto.

Antonio Ventimiglia, 82 anni, ex commerciante, è stato investito in via Salvator Noto da uno scooter guidato da una persona successivamente fermata dalla polizia municipale.

l’82enne subito è apparso grave: è stato trasportato prima all’ospedale di Boscotrecase e poi al Cardarelli, qui è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, ma non c’è stato nulla da fare. Nel tardo pomeriggio l’uomo è spirato, probabilmente per varie emorragie interne e per la frattura del bacino.