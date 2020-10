Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 13.524 per 401 nuovi casi su 7.498 tamponi (620.282 dall’inizio della pandemia).

Si registra un ulteriore incremento dei contagiati in un giorno rispetto ai due giorni precedenti, nonostante un leggero calo dei tamponi processati nei laboratori abilitati.

In 3 giorni l’incremento è stato di 1.183 nuove persone infette, che diventano 3.266 in 11 giorni. La percentuale di sintomatici continua ad essere bassa rispetto all’alto numero di positivi, ma cresce il numero dei pazienti che si rivolgono agli ospedali. Stando agli ultimi dati sono 434, mentre 40 sono i ricoveri in terapia intensiva. Alcune strutture accusano il peso della alta domanda di assistenza. L’alta contagiosità del virus non crea problemi solo al sistema sanitario. Nonostante dal 24 settembre sia ripresa la scuola, a Napoli e nelle altre province si contano decine di istituti chiusi provvisoriamente o sospesi in conseguenza della positività di un insegnante piuttosto che di uno o più studenti. Questi numeri tengono in allarme il Governatore, pronto ad una nuova stretta sul contenimento. Prima di arrivare a queste conseguenze, punta a far rispettare le ordinanze restrittive adottate in Campania, mentre anche in altre parti del Paese proprio in queste ore vengono importate.

Per questo, domani 4 ottobre il Presidente Vincenzo De Luca sarà a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia, fa sapere l’Unità di crisi. «In relazione all’emergenza Covid, il Ministro dell’Interno ha offerto piena disponibilità alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale», si legge nella nota.

Nel frattempo, dai prossimi giorni si attendono importanti riscontri anche con le vaccinazioni anti influenzali (le Asl e i medici di famiglia sono in ritardo) e con lo screening nelle scuole sugli studenti nei prossimi giorni rappresentano una concreta speranza per non arrivare alla chiusura.