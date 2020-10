Ercolano – Ecco i dati aggiornati sui positivi da Coronavirus comunicati dal sindaco Ciro Buonajuto.

“L’unità di crisi mi ha comunicato che sono 34 i positivi ad Ercolano. Degli ultimi concittadini contagiati, 10 sono asintomatici ed in buone condizioni. Solo 3 invece presentavano sintomi anche se le loro condizioni non hanno mai destato preoccupazioni ed attendono i tamponi per certificare l’avvenuta guarigione.

Sono del resto quasi 700 i tamponi effettuati, a dimostrazione di uno screening efficace per rintracciare contatti e percorsi della malattia.

Un sincero augurio di pronta guarigione a tutti perché questa è una battaglia difficile ma che solo insieme possiamo vincere. Un abbraccio al caro amico Andrea Sannino

che ieri ha ricevuto la notizia di essere anch’egli positivo al Covid. Con la sua musica, durante il triste periodo del lockdown, ha rappresentato una luce in un momento buio. Ora deve sapere che siamo tutti con lui.

Purtroppo, come avrete capito dai numeri in questi giorni, la situazione è difficile. Serve l’aiuto di tutti e la responsabilità di ognuno. Dobbiamo mantenere le distanze, indossare i dispositivi di protezione e tutelare la nostra salute e quella delle persone a cui vogliamo bene. Vanno evitati inutili allarmismi, considerato che con questa emergenza, purtroppo, dovremo convivere per molto tempo. Ma tutte le regole di sicurezza vanno rispettare con rigore.

Io sono al vostro fianco.