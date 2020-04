Ercolano – “Nessun nuovo caso di Covid 19 segnalato oggi su cittadini residenti nel territorio di Ercolano. Delle persone già contagiate, una è clinicamente guarita (vuol dire che è stato sottoposto per due volte in giorni diversi al tampone ed è risultato negativo entrambe le volte). Altre tre persone contagiate nelle scorse settimane sono risultate oggi negative ed attendono solo il secondo tampone di conferma per essere dichiarate ufficialmente guarite”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“Ricapitolando. Dall’inizio di questa emergenza, l’Asl ha comunicato in totale 18 casi di positività relativi a cittadini residenti a Ercolano. Tra questi uno è guarito e tre sono in via di guarigione. Purtroppo, ci sono stati comunicati anche due decessi di ospiti della casa di riposo di via Rossi, precisa il sindaco.

I dati. Fin dal primo giorno, nel bollettino che riporto quotidianamente segnalo esclusivamente i dati comunicati dell’Asl. È l’unica fonte ufficiale a cui posso fare riferimento. Nella comunicazione ufficiale, non sono riportate informazioni provenienti da associazioni varie, articoli di giornale o messaggi privati. Riporto solo le informazioni pervenute dall’Asl che mi comunica esclusivamente notizie relative a cittadini residenti a Ercolano, sottolinea Buonajuto.

La situazione Villa delle Camelie. In merito alla casa di riposo, ho ricevuto dall’Asl le segnalazioni di 8 casi positivi e due decessi. So che girano vari articoli di giornale che parlano di un bilancio di 5 decessi, mentre io ne comunico due. Purtroppo in quel luogo sono davvero scomparse cinque nell’ultimo mese, ma a me gli ulteriori tre decessi non sono mai stati comunicati dall’Asl poiché queste tre persone o non risultavano formalmente residenti a Ercolano o perché non erano affette da Covid 19. Non rientrando in alcuna comunicazione che ho ricevuto da parte dell’Asl, quindi, non sono inseriti nel bollettino che riporto quotidianamente. Sono naturalmente dispiaciuto per tutte le persone scomparse e invito tutti a dedicare a loro una preghiera. Per completezza di informazione, segnalo che nessuno degli altri dieci contagiati di Ercolano è collegato con gli otto della casa di riposo. Questo vuol dire che, a dispetto di tante chiacchiere, quel focolaio è stato isolato in maniera efficace.

Domani e lunedì tutti gli esercizi commerciali dovranno restare chiusi. Invito tutti a restare a casa perché solo così possiamo confermare la tendenza che vede i contagi in calo. Come ha detto il Presidente Mattarella, non possiamo fermarci problema ora”, conclude il primo cittadino.