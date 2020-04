San Giorgio a Cremano – Ieri non abbiamo casi positivi, ma continuiamo a lavorare per effettuare i controlli su tutto il territorio e intensificare il lavoro con l’Asl.

-Domani avremo un grande dispiegamento di Forze dell’Ordine in modo che nessuno violi i DPCM e le ordinanze per non vanificare gli sforzi effettuati fino ad oggi.

Sarà una Pasqua diversa, ricca di speranza verso un periodo migliore.

Siamo certi che questa festività sia il simbolo della rinascita per tutte le comunità che lottano contro la malattia affrontando uno dei periodi più bui della storia.

In questi giorni abbiamo chiesto ai Consiglieri comunali e agli assessori di fare un proprio augurio a tutta la cittadinanza perché, restando a casa tutti insieme possiamo farcela!

Siamo una comunità straordinaria!