Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.459, con altri 15 casi riscontrati su 3.652 tamponi, 83.592 dall’inizio della pandemia. Il contagio non si ferma, ma avanza con un trend contenuto, che sta consolidandosi negli ultimi giorni.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dettaglio dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 759 di cui 3 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 711 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 64 di cui nessuno risultato positivo; presso l’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 255 di cui nessuno positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 196 di cui 2 positivi; all’Ospedale San Paolo di Napoli 157 di cui 5 positivi; presso il Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 116 di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 702 di cui 1 positivo; all’Ospedale di Nola 88 di cui 2 risultati positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento 80, di cui nessuno positivo; al Laboratorio del CEINGE 217 tamponi di cui nessuno positivo; al Laboratorio BIOGEM esaminati 307 tamponi di cui 2 positivi.

Per il secondo giorno consecutivo l’Unità di crisi non segnala nuove vittime causate dal Covid-19 (confermate dall’Istituto Superiore di Sanità): il totale resta 359. Aumentano i guariti, 41 in più che portano la cifra complessiva a 1.332, di cui 1292 totalmente guariti e 40 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata, ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, i pazienti ricoverati con sintomi sono 478 (-6) in terapia intensiva 29 (stabile), mentre 2.246 (-14) si trovano in isolamento domiciliare. I casi totali positivi, detratti guariti e deceduti, sono 2.753 (-20). L’Unità di crisi ha diffuso anche l’aggiornamento sul riparto del contagio per provincia: a Napoli: 2.443 (di cui 916 Napoli Città e 1527 Napoli provincia); a Salerno: 662; ad Avellino 458; a Caserta 420; a Benevento: 182; Altri in fase di verifica Asl: 279.