Napoli – De Luca nel pomeriggio di ieri ha fatto il punto sull’epidemia in Campania, esprimendo preoccupazione per il 4 maggio, quando potrebbero arrivare dai luoghi ancora focolaio di infezione molte persone.

Per questo ha esortato i cittadini campani a rispettare le regole, visto che da lunedì ripartono le attività industriali, i cantieri e gli uffici.

La prima riguarda le mascherine. Scatteranno le sanzioni per chi non indosserà le mascherine protettive uscendo fuori di casa. Al momento sono state distribuite dalla Campania 4,5milioni di mascherine, mentre un altro milione e 200mila saranno prodotte per i bambini.

Ad Ariano Irpino e Sala Consilina, ex zone rosse, sono già in distribuzione. Da oggi i controlli delle forze dell’ordine riguardano le mascherine.