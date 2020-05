Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nel corso della giornata, a Torre del Greco.

Certificata anche la notizia della guarigione di altri due cittadini.

E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale al netto del consueto aggiornamento con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio della cinquantasettesima giornata di lavoro del C.O.C., in seduta permanente, nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 7;

Totale in isolamento domiciliare: 6;

Totale guariti dal COVID: 59;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 14 (Tutti Negativi)

Resta, tuttavia, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

Consegnate, inoltre, presso la sede comunale, i kit di mascherine al Corpo dei Vigili urbani – offerte dal brand “hapai” – alla presenza del primo cittadino e del Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone.

“Una giornata tranquilla – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Palomba – come mi è stato, oltretutto, notiziato anche dalle Forze dell’Ordine, ampiamente a lavoro sull’intero territorio comunale, che ha visto la collaborazione dei cittadini tutti e l’impegno di ciascuno al pieno rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus. Un’insolita festa dei lavoratori quella trascorsa oggi ma che, tuttavia, non deve impedirci di rivolgere un pensiero ancora più profondo a tutti i lavoratori del mondo che da quasi due mesi stanno mettendo a rischio la propria stabilità. È per questo che voglio rivolgere i mio personale augurio all’intera categoria dei lavoratori italiani, perché la Forza Lavoro che ha sempre onorato e contraddistinto il Nostro Paese possa, ancora una volta, risollevare la dignità economica e produttiva dell’Italia intera. Non molliamo mai. Uniti ce la faremo”.