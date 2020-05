Ercolano – Nessun nuovo caso di contagio segnalato oggi tra i cittadini residenti sul territorio di Ercolano

Da oggi, sull’intero territorio regionale, è obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici. Ancora per qualche giorno, tuttavia, evitiamo gli spostamenti non necessari. In questa fase, è decisiva la collaborazione di tutti e il senso di responsabilità di ciascuno di noi. Siamo nelle nostre mani.

Forza Ercolano

#restiamoacasa

Ciro Buonajuto