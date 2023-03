Colpo grosso la scorsa notte in una nota gioielleria del centro cittadino di Torre del Greco.

Intorno alle ore 3.30 banditi si sono introdotti nel locale commerciale situato nella via Roma forzando la serranda.

Dopo aver praticamente mandato in frantumi le vetrine per trafugare tutti i gioielli, hanno puntato alla cassaforte.







Solo per fortuna i malviventi non sono riusciti ad aprire la cassaforte ed a portar via il contenuto: dopo aver rubato tutto ciò che potevano hanno fatto perdere le loro tracce.

Sul posto sono naturalmente intervenuti gli agenti di polizia del locale commissariato di via Marconi.

Le indagini sono state ovviamente avviate per fare luce sulla dinamica dei fatti e, soprattutto, per individuare i ladri che hanno messo a segno il loro colpo nella gioielleria della via del cuore commerciale cittadino.

Al vaglio delle forze dell’ordine, comunque, ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che con tutta probabilità serviranno a ricostruire la vicenda ed a risalire ai malviventi.