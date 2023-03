Sono ancora due le incognite per le prossime elezioni amministrative di Torre del Greco: a dover sciogliere la loro riserva e la loro collocazione sono, infatti, Luisa Liguoro (Italia Viva) e Luigi Mele.

Non è chiaro né ufficiale, ancora, se correranno da soli con un proprio candidato o se scenderanno in campo per supportare uno dei candidati già noti e già immersi nella caccia ai voti.







Una riserva – la loro – che, di sicuro, farà e sarà ago della bilancia nella tornata elettorale che, al momento, vede candidati di punta Luigi Mennella e Ciro Borriello.

Infatti, stando ai risultati delle ultime competizioni amministrative e politiche, è facile pensare che insieme possano spostare un sostanzioso e determinante numero di voti e di elettori.

Nella scorsa tornata nazionale, il progetto del Terzo Polo aveva raccolto il 7,8% delle preferenze. A Torre del Greco, la lista Italia Viva – Calenda ha registrato un lusinghiero 6,5% per il Senato, con Liguoro candidata, che si confrontava con il 5,3% medio della Campania.

Stesso discorso per Luigi Mele: anche il consigliere comunale alle scorse elezioni amministrative di cinque anni fa è arrivato al ballottaggio contro l’attuale sindaco Giovanni Palomba, perdendo per una manciata di voti.

Risultati comprovati, questi, che potrebbero di sicuro fare da ago della bilancia.

Il M5S di Luigi Gallo, dal suo canto, ha sciolto la sua riserva e palesato la sua posizione poco più di una settimana fa scegliendo di presentarsi alle elezioni amministrative in supporto di Luigi Mennella, casilliano doc in politica da oltre 20 anni e uomo al vertice di Gori Acque Spa (per saperne di più CLICCA QUI – Torre del Greco. Elezioni, Gallo (M5S) si fa abbindolare dai casilliani e si “allea” con la GORI).

Settimane decisive queste, quindi, per delineare le posizioni anche per il Terzo Polo e Luigi Mele con il suo gruppo che di certo avranno il loro peso nella imminente tornata elettorale.