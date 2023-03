Un’alleanza che mostra tutta la debolezza del M5S a Torre del Greco. Incapaci di esprimere un proprio candidato sindaco, i pentastellati hanno preferito allearsi con un casilliano Doc e vicepresidente Gori: Luigi Mennella.

L’ex consigliere comunale, già noto al panorama politico torrese da circa vent’anni, è stato sempre in lotta per ottenere la candidatura a Sindaco di Torre del Greco in casa Pd: dopo esser stato puntualmente silurato fino ad oggi, alle imminenti elezioni amministrative riuscirà (forse) a concorrere per la poltrona più ambita di Palazzo Baronale.







Ormai è chiaro che le sorprese nel PD non mancano mai e non si sanno ancora quali potrebbero essere le mosse dell’altra fedelissima casilliana Loredana Raia.

Luigi Mennella, è bene ricordare, in passato ha voltato le spalle al PD in occasione di qualche competizione amministrativa, pertanto, tanto fedelissimo al PD non è sembrato.

Mennella, inoltre, è un uomo fedele a Mario Casillo, il consigliere regionale che ha fortemente agevolato la “morte” dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Di fronte a tutto ciò che è e rappresenta il candidato del Partito Democratico, il buon On. Luigi Gallo, coordinatore locale del M5S, si è lasciato abbindolare dalle sirene del casilliano Mennella e si è fatto convincere che l’agenda di governo per i cittadini, sottoscritta oggi pubblicamente a Torre del Greco, verrà rispettata.

Molti sostenitori del M5S non vedono di buon occhio questa alleanza con un uomo di punta della GORI, e del resto sul tema ‘acque’ i grillini hanno le idee molto chiare. Inoltre, è stato proprio Luigi Gallo ad aver attaccato più volte GORI ed il PD, affermando in passato: “ancora una volta la gestione privata dell’acqua voluta dal PD, sostenuta dal PD e blindata da De Luca con la legge regionale, dopo più di 10 anni fa ancora vittime alle falde del Vesuvio”, riferendosi ad una bolletta salata. (Clicca qui e leggi le dichiarazioni complete di Luigi Gallo)

Antonio Civitillo

Di seguito riportiamo integralmente il comunicato che è giunto in redazione:

“Torre del Greco. È stato sottoscritta questo pomeriggio, nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Mennella in via Vittorio Veneto, l’agenda di governo dei cittadini che impegna pubblicamente “il Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco garante della coalizione” a “realizzare una agenda progressista, ecologista e social che apra ad una nuova stagione di legalità e trasparenza, che dia spazio al mondo culturale della città, alle nuove generazioni, ai professionisti che sono riusciti ad affermarsi con le proprie forze, i giovani imprenditori, ai cittadini con idee innovative per tutelare i più deboli”.

La firma del documento, apposta da Mennella e dall’ex parlamentare e coordinatore locale M5S Luigi Gallo, sancisce di fatto un patto elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma a Torre del Greco il prossimo mese di maggio.

“L’agenda di governo – si legge nel documento – si fonda sui principi di legalità, trasparenza, rinnovamento e lotta alle mafie”.

Tutti i candidati della coalizione saranno dunque tenuti a sottoscrivere un patto di legalità che si sostanzia in tre punti: liste pulite con candidati senza carichi pendenti e casellario giudiziario con la dicitura nulla, rispetto della legge Spazzacorrotti e sottoposizione delle liste alla commissione antimafia. L’agenda di governo dei cittadini poi si poggia su due assi fondamentali: transizione ecologica e transizione digitale.

Per la qualità della vita invece attenzione al rafforzamento del reddito di cittadinanza e alle misure di sostegno alla fasce deboli, migliorando le politiche sociali e del lavoro. Impegno ad intraprendere un percorso volto alla gestione pubblica dell’acqua e per la riorganizzazione della macchina comunale.

Sulla trasparenza, l’agenda di governo dei cittadini parla di procedure ad evidenza pubblica per lavori, servizi e forniture; pianificazione partecipata dai cittadini alle attività culturali; garanzia della libera concorrenza in tutti i servizi pubblici; attivazione di percorsi di partecipazione attiva alla programmazione futura della città.

Infine, attenzione alla pianificazione di strategie sul turismo e la cultura e sistema di collegamento efficace e sicuro di trasporto pubblico”.