Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia.

Patrimonio artistico, grandi o piccole storie, specialità culinarie o artigianali, escursioni o feste paesane: i borghi verranno tenuti in considerazione per scoprire dei luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura o per la qualità della vita.

In pratica, luoghi magici che si possono visitare durante le prossime vacanze per un viaggio diverso, pieno di curiosità e di sorprese: un viaggio nell’Italia più autentica e meno conosciuta.







Un viaggio attraverso 20 regioni, 20 borghi, 20 territori ricchi di storia, tradizione arte culinaria. Dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest.

Il tutto, poi, finirà in tv: la serata andrà in onda domenica 9 aprile, condotta da Camila Raznovich, e vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione.

Si può esprimere il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

Si vota fino a domenica 26 marzo alle ore 23.59, e solo votando si potrà portare alla vittoria il proprio borgo preferito.

Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza.

La giuria di esperti 2023 è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

Anche la Campania è in gara: il meraviglioso borgo di Cetara è tra i concorrenti.

Ecco i borghi in gara:

ABRUZZO: CASOLI (CHIETI)

BASILICATA: MIGLIONICO (MATERA)

CALABRIA: DIAMANTE (COSENZA)

CAMPANIA: CETARA (SALERNO)

EMILIA ROMAGNA: BAGNARA DI ROMAGNA (RAVENNA)

FRIULI VENEZIA GIULIA: MARANO LAGUNARE (UDINE)

LAZIO: RONCIGLIONE (VITERBO)

LIGURIA: CAMPO LIGURE (GENOVA)

LOMBARDIA: BELLANO (LECCO)

MARCHE ESANATOGLIA (MACERATA)

MOLISE: MONTERODUNI (ISERNIA)

PIEMONTE: CASTAGNOLE DELLE LANZE (ASTI)

PUGLIA: CASTRO (LECCE)

SARDEGNA: SANT’ANTIOCO (CARBONIA-INGLESIAS)

SICILIA: SALEMI (TRAPANI) –

TOSCANA: CAMPIGLIA MARITTIMA (LIVORNO)

TRENTINO ALTO ADIGE: BONDONE (TRENTO)

UMBRIA: CITERNA (PERUGIA)

VALLE D’AOSTA: ISSOGNE (AOSTA)

VENETO: POSSAGNO (TREVISO)