Ercolano – Un 26enne di Ercolano è stato arrestato a Napoli dalla Polizia.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in corso Arnaldo Lucci a due persone a bordo di uno motociclo che procedeva ad alta velocità.

Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia ma è stato raggiunto in corso Protopisani dove, in seguito all’impatto con un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale, i due hanno tentato la fuga a piedi fino a quando, dopo un inseguimento ed una colluttazione con gli agenti, uno di essi è stato bloccato.

M. D., 26enne di Ercolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19; inoltre, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo è stato sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa.