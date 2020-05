Castellammare di Stabia – Ieri c’è stata la riapertura dei cimiteri, in base a quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Gaetano Cimmino, che recità così: ” è prevista il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 7.00 alle 13.00, inoltre il giovedì l’accesso sarà consentito anche dalle ore 14.00 e le 17.00. I visitatori sono tenuti ad osservare delle regole precise per garantire la propria ed altrui sicurezza. Si potrà accedere al camposanto solo indossando la mascherina di protezione individuale ed i guanti, ogni visitatore non potrà trattenersi all’interno per più di 30 minuti e, al fine di evitare assembramenti, sarà consentito l’accesso ad un massimo di 50 persone per volta”.

Ma ieri, ansiosi di andare a trovare i loro cari estinti, si sono presentati tantissimi stabiesi per poter accedere, troppi, al punto che non si è riusciti a far rispettare il distanziamento sociale previsto tra le persone con inevitabili assembramenti e malumori.

I custodi cimiteriali sono stati costretti a chiamare i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno cercato di riportare la situazione all’ordine con non poche difficoltà.