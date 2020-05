Pompei – Avviso pubblico Ambito N32 – Bonus disabilità 2020.

L’emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta regionale della Campania adottassero provvedimenti che impattassero notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e comportassero una riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura rivolti ai minori.

In considerazione delle ulteriori risorse disponibili registrate, con successivo Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 la Regione Campania ha approvato il riparto delle risorse finanziarie disponibili assegnando all’Ambito Territoriale N32 l’importo di € 254.421,91 a valere sul POR FSE 2014-2020.

Con il presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse, si intende ampliare la platea dei destinatari della Misura 8 Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti prevista dalla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 assicurando la presa in carico da parte dell’Ambito territoriale di ulteriori utenti aventi diritto e la più ampia copertura delle fasce deboli della popolazione.

Tale procedura si inserisce nel quadro della strategia regionale in materia di politiche sociali e socio-sanitarie e di sostegno alle famiglie, delineata nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 866 del 17/12/2018.

In linea con gli indirizzi della Giunta Regionale, è previsto un bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (L. 104/92) anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito N32 – Comuni di Agerola, Casola Di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei, Santa Maria La Carità e Sant’Antonio Abate.

Scarica gli allegati qui di seguito contenenti le informazioni necessarie da consultare previa presentazione della domanda.