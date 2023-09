Dopo il boom di successo incassato dalla prima stagione, la produzione è già al lavoro per la realizzazione della seconda stagione della serie tv “Vincenzo Malinconico avvocato 2”.

Infatti, questo weekend sarà il momento dei provini e dei casting per selezionare attori ed attrici che faranno capolino nella pellicola.

Questo weekend è il turno di Salerno: in particolare, si cercano uomini e donne dai 18 ai 74 anni, minori tra i 6 e i 15 anni, residenti a Salerno e provincia.







Gli aspiranti saranno selezionati venerdì 22 e sabato 23 settembre presso il Teatro Ghirelli di Salerno.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare l’apposito forum d’iscrizione: Clicca qui

Insomma, per chi ha voglia di mettersi in gioco quella di venerdì e sabato potrebbe essere l’occasione giusta.

Per tutti gli altri non resta che attendere la fine delle registrazioni per ritrovare in tv uno dei personaggi (Vincenzo Malinconico, nato dalla penna di Diego De Silva) che è riuscito a farsi amare dal pubblico di casa con le sue storie e peripezie tutte da non perdere.