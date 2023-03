La morte di Maurizio Costanzo, il noto giornalista definito ‘re del talk show’ ha lasciato tutti senza parole.

I commenti globali, diramatisi a coro univoco, alla notizia della morte di Costanzo (marito di Maria De Filippi) hanno affermato che nessuno dopo di lui potrebbe arrivare dove è giunto il conduttore di uno dei programmi più seguito della storia della televisione italiana, il ‘Maurizio Costanzo Show’.

I personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione hanno rilasciato frasi di sconforto per il vuoto lasciato.







Tutti tranne uno: Claudio Lippi.

Già, perché Lippi nel corso della trasmissione ‘Pomeriggio 5’ andata in onda ieri sulla Rete Mediaset ha, controcorrente, indicato l’erede di Costanzo: Barbara D’Urso.

“Maurizio Costanzo è stato un grande uomo, che ha usato la tv per sdoganare argomenti in tempi difficili. E tu ne sei l’erede”: queste sono state le parole di Lippi rivolte alla conduttrice napoletana, rimasta di fronte a quella dichiarazione letteralmente impietrita e senza parole.

Dopo queste affermazioni, Lippi ha proseguito dicendole: “Al di là del gossip nauseabondo che hai fatto con grande attività cerebrale, tu hai una caratteristica. Maurizio è entrato nella casa della gente parlando come nessuno aveva parlato prima. E tu ne segui le orme”.

Dopo quei minuti in cui Lippi ha espresso la sua opinione, Barbara D’Urso lo ha pregato di smettere perché sentitasi in imbarazzo ed ha poi confessato ai suoi telespettatori che lei, da una personalità come Maurizio Costanzo, ha imparato davvero tanto, lo ha osservato, studiato e capito.