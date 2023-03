Sabato 4 marzo 2023, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità in Piazza Dante, dalle ore 9 alle 13, si terrà l’evento “Bambini in piazza per la salute” per promuovere sani stili di vita

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, è promossa da UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) con il supporto della Croce Rossa Italiana ed in collaborazione con Pediatri Università Federico II, Parthenope, Università della Campania Vanvitelli, AORN Santobono Pausilipon.

Verranno offerte visite pediatriche gratuite e consigli su sana alimentazione e stile di vita attivo attraverso il “Vademecum: una guida pratica per migliorare l’alimentazione e l’attività motoria dei bambini”.