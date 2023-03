La città e la provincia di Napoli non sanno più in che modo esternare la gioia per la squadra del Napoli, che sta registrando risultati da record storici durante il campionato di serie A che ormai avanza verso la fine.

Al centro delle attenzioni, ancora una volta, è finito il bomber Viktor Osimhen.

Dopo la torta ideata in suo onore (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’), da Sant’Anastasia arriva l’ultima idea: l’uovo di Pasqua.







L’uovo appare con la forma della testa di Viktor, con i capelli biondi e la mascherina che lo contraddistingue.

A realizzarlo sono stati i titolari della cioccolateria ‘Teobroma’ e la creazione sta già andando a ruba: un uovo di cioccolato al latte e fondente, con tanto di crumble al limone.

Il tutto richiama palesemente il giocatore numero 9 della squadra partenopea.

Naturalmente, l’uovo è una creazione artigianale e in provincia si è già aperta la lista delle prenotazioni.