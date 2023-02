Il suo nome d’arte è LDA, ma all’anagrafe risulta come Luca D’Alessio. E’ il figlio diciannovenne di Gigi D’Alessio, salito in gara sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, la kermesse canora presentata anche quest’anno da Amadeus accompagnato quest’anno da Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

All’Ariston ha partecipato alla gara con il suo brano “Se poi domani”, portando a casa un successo di pubblico e posizionandosi a metà classifica finale, 15esimo su 28 concorrenti. La canzone tratta del lutto per una persona mancante e del dolore che prova l’artista.

LDA, napoletano verace, è figlio d’arte: il ragazzo, figlio del noto artista partenopeo e della sua prima moglie Carmela Barbato, era già noto per esser salito agli onori della cronaca per essere entrato nel 2021 nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Un talento, quindi, che si tramanda di padre in figlio sebbene sia stato definito da Anna Pettinelli un ‘un Gigi D’Alessio dimensione 3.0’ durante il talent show giovanile. Dopo il grande successo ottenuto nel talent, il giovane cantautore partenopeo si è però guadagnato una delle più grandi opportunità della sua vita: partecipare al Festival di Sanremo 2023 tra i Big, riscuotendo anche un buon successo.

Per la sua carriera, il giovane Luca ha dichiarato di non aver voluto farsi conoscere come Luca D’Alessio perché voleva far capire a tutti di essere una cosa diversa rispetto al padre, a partire dal loro stile. Tra i suoi gusti, infatti, non citerebbe il padre come cantante preferito, bensì Justin Bieber.

A fare il tifo per lui, durante la gara canora, è stata Marta Fascina, la compagna del Cav Berlusconi, la quale si è sbilanciata facendolo notare sui social network.

Altro fan del giovane Luca, lo stesso Gigi D’Alessio che ha dichiarato al figlio che era sicuramente il più intonato tra i concorrenti.