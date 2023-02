Il “Corso dell’Amore”. E’ la simpatica iniziativa messa in campo dall’Associazione “Sviluppo Area Porto”e accolta da numerosi locali ed attività commerciali di Corso Garibaldi per salutare in modo artistico ed originale, la tradizionale festa degli innamorati.

Così, per tutto il periodo di San Valentino, una delle arterie più antiche e suggestive della città – che accarezza e costeggia un tratto della costa torrese – è illuminato delle tinte e dei motivi dell’amore caratterizzando, in tal modo, anche Torre del Greco nell’alveo delle città romantiche dell’area vesuviano-costiera.

“Una piacevole iniziativa – le parole del sindaco Giovanni Palomba – quella immaginata e messa in campo dalle attività di corso Garibaldi che, ancora una volta, sottolinea e rende merito di quanto grande e singolare sia la capacità imprenditoriale delle nostre realtà commerciali.

Il settore eno-gastronomico, grazie all’impegno ed al lavoro di tanti imprenditori che hanno scelto di investire in un quartiere tra i più belli del territorio, riqualificando aree urbane e strutture architettoniche, rappresenta un’autentica eccellenza tutta torrese.

Un momento di gioia e di festa, per il quale rivolgo il mio personale plauso, che è offerto ai cittadini ed agli innamorati di tutte le età per trascorrere, con spensieratezza ed allegria, il giorno di San Valentino”.