Il regista di fama mondiale, Paolo Sorrentino, è pronto a girare in Campania il suo nuovo film.

Dalla settimana prossima, sarà ciak si gira sia a Napoli che a Capri, l’incantevole isola azzurra del Mediterraneo.

Le riprese a Napoli inizieranno ad aprile e dovrebbero durare qualche mese, praticamente fino a fine settembre.







Il film, prodotto dalla società The Apartment, avrà come protagonista la figura della sirena Partenope ed attorno a questa ruoteranno altre figure leggendarie della cultura napoletana.

La base della produzione sarà nel Real Albergo dei Poveri, in piazza Carlo III: sarà qui che si svilupperà tutta l’organizzazione, casting e provini compresi.

E così, ancora una volta le bellezze partenopee tornano in Tv per un film che, di sicuro, segnerà l’ennesimo successo per Paolo Sorrentino che ha già firmato capolavori come “La Grande Bellezza” e “E’ stata la mano di dio”.

