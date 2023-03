In occasione del centenario della nascita di Franco Zeffirelli, l’attrice Gaia Zucchi ha pubblicato il suo primo libro intitolato “La vicina di Zeffirelli” (edito da “De Nigris Editori” e con prefazione di Maria Giovanna Elmi), disponibile in tutte le librerie e sugli e-book store.

Il volume sarà presentato in anteprima a Napoli presso la libreria Mondadori Bookstore (via Luca Giordano, 73 A) il 31 marzo alle ore 17:30.

All’evento, oltre all’autrice Gaia Zucchi, prenderanno parte: Massimiliano Gaudino, autore di “Prenditi cura di me”; Alessandro Basso, docente universitario e ideatore della copertina del libro; e Andrea Di Bella, autore e doppiatore.







“La vicina di Zeffirelli” racconta l’incredibile amicizia tra Gaia Zucchi e il famoso regista, che è stato il suo vicino di casa, mentore e fonte di ispirazione per oltre quindici anni.

Il famoso e influente regista era molto legato anche alla città di Napoli, in quanto è nato a Firenze, ma è stato cresciuto da una famiglia napoletana e ha trascorso gran parte della sua infanzia nel capoluogo partenopeo.

Nel suo libro, Gaia Zucchi, un’attrice non convenzionale, si racconta per la prima volta con sincerità e ironia attraverso una serie di storie, sogni infranti, altri esauditi, fughe dalla normalità, per inseguire i desideri più grandi e nascosti.

Il libro rivela anche segreti e aneddoti di una vita fuori dal comune, ma vissuta con delicatezza.

Biografia: Gaia Zucchi, attrice romana laureata in psicologia e successivamente diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel corso della sua carriera è stata la protagonista di svariate pellicole, tra cui spiccano “Fermo Posta” di Tinto Brass e “I Volontari” di Domenico Costanzo, e di spot pubblicitari firmati da Paolo Virzì e Marco Risi. Il suo successo come sex symbol lo deve alla sua collaborazione con Tinto Brass e alle copertine di famose riviste internazionali per cui ha posato.

É attiva anche in televisione grazie a numerose partecipazioni a fiction di successo come “Carabinieri”, “Distretto di Polizia”, “La Squadra”, “Camera Café”, e al programma “Le Iene” per cui ha realizzato uno spumeggiante quanto iconico servizio coinvolgendo gli esercenti della sua città, Roma. In Teatro è stata diretta da grandi registi del calibro di Attilio Corsini e Luca Ronconi.

Oggi presenta al suo pubblico il suo primo romanzo, “La vicina di Zeffirelli”, edito da De Nigris editori, una sorta di autobiografia costellata da racconti inediti della sua vita privata e del suo brillante percorso professionale.