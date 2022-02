Reperiti i fondi ed attivate le procedure per i lavori di restauro e messa in sicurezza di Villa Savonarola: lo rende noto il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

“In considerazione della necessità di provvedere al pieno recupero e funzionalità dell’immobile di proprietà comunale denominato “Villa Savonarola” – scrive il sindaco sui social – è stato redatto il progetto inerente la messa in sicurezza ed il restauro della villa, di stile neoclassico, che fa parte del Patrimonio Immobiliare del Comune di Portici e destinata a Spazio della Cultura.

Per l’intero progetto la competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con provvedimento n. 19329 del 04.12.2018 ha autorizzato l’intervento con prescrizioni. Il progetto è stato pertanto adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza. L’intervento è inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2021-2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 29/04/2021.

Con delibera di G.C. N° 192 del 17/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo. Con lo stesso provvedimento si stabiliva, per il finanziamento dell’opera, di chiedere Mutuo per l’importo complessivo di € 600.000,00 presso la Cassa DD.PP.

In data 27/12/2021 è stato contratto mutuo con la Cassa DD.PP. pos. 6209258/00.

Con Determinazione Dirigenziale n. 216/2022 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori.

In sintesi, le opere previste dal progetto sono:

EDIFICIO PRINCIPALE E MANUFATTI ALL’INGRESSO

Rifacimento dello strato impermeabilizzante in copertura per le parti piane e, per le parti a falda, sostituzione parziale di orditura, ricollocazione tegole di recupero nel rispetto del preesistente.

Ripristino di tutte le facciate e del cornicione perimetrale, con ricostruzione delle modanature delle cornici presenti nel rispetto dello stato originario dei luoghi, e tinteggiatura delle superfici nel rispetto del cromatismo esistente.

Ripristino di balconi e terrazzi, relativi calpestii, sottobalconi e frontalini

Interventi di manutenzione straordinaria a tutti i locali interni.

MURATURA PERIMETRALE SU CORSO GARIBALDI

Rifacimento dell’intonaco e delle parti a cornici, trattamento di intonaco deumidificante per la parte su strada, sbancamento per la realizzazione di intervento drenante nella parte interna lato giardino, protezione del bauletto in copertura con recupero del cotto presente Pulitura delle superfici in pietra e delle balaustre presenti.

Come sempre c’è chi dice che NULLA è stato fatto, sono sempre le stesse persone, quelli che su Villa Mascolo sono ricorsi ad esposti pur di non far aprire il Parco ai Cittadini persone che sicuramente gli atti prodotti e necessari, che indicano quanto l’Amministrazione sta facendo per riportare alla piena funzionalità tale immobile (nonostante il forzato periodo di sospensione e rallentamento di ogni attività degli ultimi due anni).

Ma è risaputo – conclude Cuomo – che per criticare non occorre nessuna qualità particolare se non quella di saper fare solo quello”.