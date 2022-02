Oggi 4 febbraio si celebra la Giornata dei calzini spaiati, nata per portare un’ondata di allegria e celebrare il valore della diversità.

L’iniziativa è nata una decina di anni fa dall’idea dei bimbi di una scuola udinese, con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sull’autismo e su altre diversità.

Tutti possono aderire alla giornata dei calzini spaiati e non soltanto i più piccoli. Come? Indossando due calzini diversi (ad esempio uno a strisce e uno a pois, uno rosso e l’altro blu) per restare a casa, andare a fare la spesa, andare a scuola o recarsi a lavoro.

L’iniziativa vuole sensibilizzare i bambini, ma anche gli adulti, su un tema universale e inclusivo, basato sul rispetto reciproco, sull’accettazione dell’altro. Diversità insomma è bellezza: questo il messaggio della giornata odierna.

L’iniziativa ha raggiunto, come ormai accade sempre, i social: scattate una foto ai vostri calzini non abbinati e postatela sui social con #calzinispaiati2022