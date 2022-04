“Viaggia con il cuore”: i primi TAXI a Napoli con il defibrillatore a bordo. Sarà presentato sabato 9 Aprile dalle 9:30 alle 13:00, nell’Aula Magna di “Eccellenze Campane”, in via Brin 49, il progetto, patrocinato dal Comune di Napoli, “Viaggia con il cuore”, che porterà sempre più TAXI a dotarsi di defibrillatori, offrendo, così un’assistenza ai viaggiatori in caso di arresto cardiaco improvviso.

Lo staff del Comitato di Napoli di Croce Rossa Italiana provvederà ad una dimostrazione delle prime tecniche di rianimazione cardio polmonare e dell’uso del defibrillatore e si occuperà della successiva formazione dei tassisti alle manovre BLSD.

L’Iniziativa rientra in quella più ampia di “Napoli Città Cardioprotetta”, voluta e proposta dall’Assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, che prevede l’installazione sul territorio,di undici totem contententi gli apparecchi semiautomatici, di dotazione della Città Metropolitana e di privati donatori.

L’obiettivo è quello di coprire il più possibile ogni Municipalità a partire dalle zone con maggior traffico ed affluenza turistica.

Interverranno Paolo Monorchio, Presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli; Lucio Margarita, Project manager Auexde; Tonia Ottaviano, Presidente Consorzio Eurotaxi2000; Massimiliano Pagano, Presidente Consorzio Radiotaxi 0101; Gina Cuomo, Direttore Marketing Auexde; Fulvio Frezza, Ufficio Presidenza Regione Campania; Luigi Carbone, Consigliere Comunale.