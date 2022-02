Le risposte dei pediatri ai dubbi dei genitori riguardo alla campagna vaccinale aperta ai bambini. Un momento di confronto avrà luogo il 26 febbraio alle ore 10.30 presso l’istituto comprensivo Panzini, plesso Salvati di via Monaciello, a Castellammare di Stabia.

“Un confronto – dice il sindaco Gaetano Cimmino – utile per fornire chiarimenti e rassicurazioni alle famiglie e per incentivare ulteriormente la campagna vaccinale, che rappresenta l’ancora di salvezza per vincere la battaglia contro il Covid-19.

All’evento, organizzato in sinergia dall’amministrazione comunale, dall’Asl Napoli3 Sud e dalla dirigenza della scuola Panzini, prenderanno parte l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Romano, il responsabile Covid-19 dell’Asl Napoli3 Sud dott. Antonio Coppola e alcuni pediatri che porteranno – conclude il primo cuttadino stabiese – testimonianze, esperienze e competenze all’attenzione della platea scolastica e di tutti i cittadini”.