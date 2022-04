Al via la somministrazione della quarta dose di vaccino anticovid presso il centro vaccinale in via Mazzini di San Giorgio a Cremano.

“Come sapete – annuncia il sindaco Giorgio Zinno – questa dose è considerata “booster”, ovvero dose di richiamo, in quanto secondo l’AIFA il ciclo di vaccinazione primaria consiste in tre dosi.

Per tale motivo – spiega il primo cittadino – essa è attualmente raccomandata agli ultra ottantenni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, alle persone con elevata fragilità motivata da patologie tra cui: malattie respiratorie, neurologiche, diabete, malattie epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, nonchè fibrosi cistica, sindrome di down, e disabilità gravi. Per tutti devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della terza dose.

Sono esclusi – precisa Zinno – anche coloro che hanno contratto l’infezione da SARS COV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo. Il vaccino somministrato è Pfizer.

Vi ricordo – conclude – intanto che non è più necessario registrarsi in piattaforma per ricevere il vaccino, nè prenotare ma basta recarsi direttamente presso il centro polifunzionale in via Mazzini dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 19.00 (ultima registrazione entro le 18.00); il sabato dalle 9.00 alle 13.00 (ultima registrazione entro le 12.00).

Domenica il centro resta chiuso, mentre il mercoledì pomeriggio è dedicato ai bambini, dalle 14.00 alle 19.00 (ultima registrazione entro le 18.00)”.