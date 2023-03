Il turismo in Campania nel 2023 decollerà ancor più rispetto agli ultimi anni: stando alle previsioni, l’attrazione campana supererà i livelli del periodo pre-pandemico.

I primi risultati vengono da Pompei, dove, nei primi due mesi dell’anno 2023, il numero dei visitatori ha già superato i livelli del 2019 facendo registrare un nuovo record di accessi ed ingressi.

Ma in Campania non vince soltanto Pompei: anche altri siti e città turistiche stanno registrando con soddisfazione l’arrivo di stranieri e turisti provenienti dell’Italia e dall’estero.







Dalla città capoluogo, alla costiera, passando per altre cittadine soprattutto del Vesuviano e sul Vesuvio stesso, le bellezze e le meraviglie artistiche (ed anche culinarie) lasciano tutti a bocca aperta.

Di certo, stando ai numeri ed alle statistiche elaborate di recente, la Campania si attesta prima regione meridionale per quanto riguarda gli arrivi ed le presenze da parte di persone che non vivono in Campania.

I dati sulla Campania, a questo punto, confermano la tendenza già delineatasi un anno fa: è il turismo la principale e primaria ricchezza della regione che affaccia sul mare e i segnali di ripresa del settore turismo, nell’era post Covid 19, stanno dando ottimi risultati.

È quanto emerge dalla nota previsionale “Tourism Forecast 2023” dell’Istituto Demoskopika, che ha stimato i principali indicatori (arrivi, presenze e spesa turistica) per regione elaborando la serie storica dei flussi dal 2010 al 2022