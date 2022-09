“Abbiamo inaugurato l’Autostazione di Avellino, che sarà operativa dal mese prossimo”: lo annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“È un’infrastruttura – prosegue il governatore della Regione campana – estremamente importante per la mobilità e i collegamenti regionali con le aree interne: 20mila metri quadri, di cui 9.775 al coperto, dotati di tutte le tecnologie smart per i viaggiatori. La struttura ospita una galleria commerciale con 52 locali presenti nei tre piani e un parcheggio interrato con 221 posti auto, di cui 4 dotati di sistema di ricarica per auto elettriche.

Da qui – precisa De Luca – partiranno i bus di collegamento con tutta la Campania, una parte della Puglia e del Lazio; le corse dirette per la Stazione Ferroviaria di Napoli, quella di Afragola, quella di Caserta e l’aeroporto di Capodichino; quelle per raggiungere le Università di Benevento, Caserta, Fisciano e Napoli.

È davvero una bella opera per la città di Avellino.

Siamo doppiamente soddisfatti -conclude il presidente della Campania – perché in due anni e mezzo, dopo dieci anni di cantiere chiuso, abbiamo completato un’opera da 30 milioni di euro attesa ad Avellino da oltre trent’anni”.