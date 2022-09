“Abbiamo mesi difficili davanti a noi. L’azienda di trasporto pubblico regionale, a causa del caro energia, ha triplicato i costi energetici: da 1 a 3,5 milioni al mese”. A dichiararlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Vuol dire – spiega De Luca – che in un anno l’azienda dovrà recuperare per il bilancio oltre 30 milioni di euro per questi aumenti.

Siamo quindi chiamati a fare uno sforzo straordinario.

Il paradosso – prosegue il governatore – è che mentre abbiamo questa difficoltà, il Mezzogiorno potrebbe utilizzare 22 miliardi di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione, destinati per l’80% alle Regioni del Sud e per il 20% alle Regioni del Centro-Nord.

A giugno è stato fatto un primo riparto, dopo si sono fermati. In questo momento avremmo la possibilità di avere al Sud risorse importanti per lo sviluppo e la crescita, ma (a Roma) non decidono il riparto del Fondo Sviluppo e Coesione. Solo la Regione Campania dovrebbe ricevere a conguaglio 5.6 miliardi di euro.

C’è qualcuno che (forse) sta pensando di bloccare questi finanziamenti per poter fare dopo il 25 settembre un altro tipo di riparto: anziché 80% al Sud e 20 al Nord, vogliono fare proporzioni invertite, 80% al Nord e 20 al Sud.

Dobbiamo stare molto attenti e impedirlo, altrimenti – conclude De Luca – rischiamo di farci molto male”.