L’Amministrazione Palomba, ha avviato una serie di interventi di manutenzione di Parchi giochi per bambini e di riqualificazione dell’ arredo urbano cittadino.

A darne notizia, l’ Assessore ai lavori pubblici ed al decoro urbano, Arch.to Novella Ventimiglia, firmataria del progetto che prevede le importanti messe in opera, per rivalorizzare e dare maggiore dignità all’ intera città.

Nello specifico, attraverso accordi quadro con ordinativi di esecuzione, già assegnati, all’ impresa aggiudicataria, gli interventi calendarizzati e fissati riguarderanno le seguenti aree cittadine:

• Area giochi di Via Calastro:

• Sostituzione mattonelle antri trauma con tappetino antitrauma;

• Posa in opera di elementi di ricambio delle giostre esistenti;

• Sostituzione vecchie alberature secche mediante la fornitura e posa in opera di palme Washington filifera;

• Fornitura e posa in opera di dissuasori in cls sul perimetro dell’ area giochi;

• Sistemazione del grigliato salva prato e realizzazione nuovo grigliato con prato per percorso fitness;

• Posa in opera di nuove altalene;

• Parco Loffredo:

• Fornitura e posa in opera di panchine in legno e metallo;

• Fornitura e posa in opera di tavoli con sedute per area pic-nic;

• Fornitura e posa in opera di fontanine artistiche in ghisa;

• Sostituzione attrezzatura ginnica esterna;

• Fornitura di stendardi con varie diciture (rispetto per il verde);

• Rifacimento pavimentazione area fitness con grigliato e prato;

• Pulizia e potature alberature esistenti;

• Villa Salvo D’ Acquisto:

• Sistemazione impianto ricircolo acque laghetto;

• Sistemazione giochi;

• Realizzazione tappetino antitrauma colato in opera;

• Sistemazione della Cassa armonica e pulizia chimica della Targa Monumento;

• Fornitura e posa in opera di cestini getta rifiuti;

• Rifacimento pavimentazione antitrauma;

• Fornitura e posa in opera di giostra completa di fontanine;

• Sostituzione vecchie alberature secche mediante la fornitura e posa in opera di alberi Quercus Ilex e siepi;

• Via Scappi:

• Sistemazione giostre;

• Pulizia dell’ intera area e rifacimento pavimentazione divelta con grigliato;

• Sistemazione copertura pozzetto impianto di illuminazione pubblica;

• Sistemazione giardinetto con telo pacciamante e ghiaia con sostituzione delle alberature;

• Spiaggia del Fronte:

• Fornitura e posa in opera di fioriera con seduta e albero centrale

• Fornitura e posa in opera di piante Tamarix al Corso Garibaldi;

• Villa Ciaravolo:

• Sostituzione panchine;

• Scuola Scauda:

• Pulizia pinetina e potatura alberature.

“Interventi necessari e urgenti – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – per dare sicurezza e piacevolezza ai genitori che trascorrono un po’ di tempo e di svago, con i propri figli, nei parchi della città che, da tempo, reclamavano una doverosa quanto opportuna riqualificazione. Grazie alla tregua del maltempo, abbiamo potuto avviare i cantieri già lo scorso 20 dicembre. Auspichiamo, nei prossimi giorni, con l’ulteriore e necessario favore delle condizioni meteorologiche, di proseguire tutte le attività – così come da calendario – con l’unico obiettivo di ultimare gli interventi programmati il prima possibile, e, restituire quegli spazi e quelle aree ai bambini ed alla fruizione di tutti i cittadini. E’, infatti, un preciso impegno di questa Amministrazione quello di consentire ai cittadini di riappropriarsi della loro città e di godere delle sue innumerevoli bellezze e suggestioni paesaggistiche che Torre del Greco offre”.

Costante, inoltre, l’attenzione dell’assessore Ventimiglia che, nel frattempo, insieme ai tecnici preposti del Comune di Torre del Greco, svolgerà continui sopralluoghi sulle aree cantiere, per verificarne ed accertarne non solo le condizioni generali, ma programmare anche – laddove necessario – gli eventuali ed ulteriori interventi.