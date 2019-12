Sabato 28 e domenica 29 Dicembre 2019 si terrà l’oramai tradizionale appuntamento sulla Spiaggia Grande di Positano con la XXXVIII edizione della Sagra della Zeppola.

Una bella festa che si tiene dal 1981 e anche quest’anno presenta due giorni dedicati al divertimento e al buon cibo della nostra terra con tante ottime zeppole tradizionali.

Una festa che inizia dalla mattina nel centro di Positano con tante iniziative e che si conclude la sera sulla spiaggia grande con musica, buon cibo e serata Dj.

Anche quest’anno ci sarà, sabato 28, il simpatico il concorso Zeppola D’oro, che premierà le migliori zeppole di Positano. Gli stand apriranno verso le 12 mentre la mattina si terranno gli eventi sportivi. Per chi vuole partecipare ci saranno dei parcheggi convenzionati per i partecipanti.

XXXVIII Sagra della Zeppola 2019 a Positano: Programma completo

Sabato 28 Dicembre 2019

Ore 10:00 Torneo scuola calcio S. Vito Positano e tanti altri giochi per piccoli e grandi

Ore 12:00 Apertura stand

Ore 16:00 Lab-Art “Tamburello della Fortuna, promozione alla lettura per bambini, ragazzi e famiglie

Ore 19:00 “Zeppola d’oro” Concorso Enogastronomico – Una giuria assegnerà vari premi, tre per le migliori zeppole di patate, tre per le migliori zeppole di pasta cresciuta e un premio speciale al piatto decorato nel modo più bizzarro. I piatti con le zeppole devono essere consegnati alla spiaggia entro le 18:00; Verranno distinte le zeppole di patata da quelle di pasta cresciuta; Verrà, inoltre, giudicata la preparazione e l’originalità del piatto; Ad ogni partecipante verrà consegnato un premio ricordo; La giuria insindacabile esprimerà un voto da 1 a 5; Verranno premiati i primi tre piatti nelle categorie di Zeppole.

a seguire Serata di divertimento, degustazioni e assaggio delle zeppole in gara…

a seguire..Musica live con gli SPILLENZIA

concluderà la serata DJ POWER

Domenica 29 Dicembre 2019

Ore 10:00 Torneo di calcio S. Vito Positano juniories e vecchie glorie, Torneo di Beach Soccer & Beach Tennis, e tanti altri giochi per piccoli e grandi

Ore 12:00 Apertura stand

Ore 18:00 Zero DB band Giochi, Balli e Zeppole

Ore 20:00 direttamente da Made in Sud Enzo e Sal

concluderà la serata DJ POWER

