A Sorrento ritorna una nuova edizione di M’illumino d’Inverno 2019, l’appuntamento che presenta svariati eventi pensati per festeggiare al meglio l’arrivo del Natale.

Tutto è pronto per la dodicesima edizione di M’illumino d’Inverno 2019, l’appuntamento con una ricca serie di eventi previsti per festeggiare a Sorrento il Natale 2019 che avranno luogo dal 22 novembre fino alla fine di gennaio 2020.

In tutta la cittadina nel corso dei mesi verranno dunque presentate moltissime iniziative ed eventi, tra cui una serie di appuntamenti al Teatro Tasso e molti altri in cui saranno protagonisti il buon cibo, la musica, e l’arte in ogni sua forma.

Il programma

22 novembre 2019 – Inaugurazione e accensione delle luci natalizie per le vie di Sorrento e dell’albero di Natale in piazza Torquato Tasso.

22 – 24 novembre – Appuntamento con lo Shopping sotto l’albero voluto dall’assessorato al Commercio e dai commercianti, con promozioni e offerte dei negozi aderenti.

22 – 24 novembre – Appuntamento con lo Street Food Village in piazza Angelina Lauro.

23 novembre – Concerto di Band Adriatica alle ore 21:00.

28 novembre – Appuntamento con Fantasmagoria alle 21:00, spettacolo di musica e danza firmato da Sabrina Di Monda.

1 – 7 dicembre – Giornate Professionali del Cinema.

5 – 8 dicembre – Appuntamento con Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale su corso Italia.

8 dicembre – Sorrento Incontra al Teatro Tasso i Foja (concerto gratuito)

11 – 13 dicembre – Sorrento Jazz, la rassegna dedicata al jazz con concerti alle 19:30

14 dicembre – Gino Rivieccio alle ore 21:00

15 dicembre – Concerto per Pavarotti alle ore 21:00

17 dicembre – Concerto di Natale l’evento di beneficenza per Telethon.

21 dicembre – Sorrento Incontra al Teatro Tasso Neapolis Mantra il 21 dicembre, Lorenzo Girotti e Damiano l’11 gennaio, Cyrus e BamBi il 18 gennaio.

31 dicembre – Capodanno con fuochi d’artificio in piazza e musica.

11 gennaio – Sorrento Incontra al Teatro Tasso, Lorenzo Girotti e Damiano.

18 gennaio – Sorrento Incontra al Teatro Tasso, Cyrus e BamBi.

Informazioni su M’illumino d’Inverno 2019

Dal 22 novembre 2019 fino a fine gennaio 2020

