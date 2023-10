Per tre giorni via Beneduce a Torre del Greco, nel tratto che da Martiri d’Africa porta a via Armando Diaz, sarà interessata da lavori relativi alla riparazione di una tubatura idrica.

Per questo motivo da lunedì 9 e fino a mercoledì 11 ottobre si è reso necessario predisporre opportuni dispositivi di viabilità, che in parte andranno inevitabilmente ad impattare sul traffico ordinario nella zona.

Un impatto che l’amministrazione comunale ha provato a ridurre, prevedendo interventi anche nelle ore serali e notturne, tali da comportare la chiusura dell’area interessata sono in alcune ore delle tre giornate.







A tale riguardo, il settore autonomo di polizia municipale ha predisposto un’apposita ordinanza che per i giorni di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 ottobre stabilisce che nel tratto di via Beneduce interessato dagli interventi (quello che da Martiri d’Africa porta a via Armando Diaz) sia istituito il senso unico di marcia mare-monte dalle 6 alle 21, mentre dalle 21 alle 6 del mattino successivo sarà in vigore nello stesso tratto di strada il divieto di circolazione.

Sempre per gli stessi lavori, è stato inoltre stabilito che per la sola giornata di lunedì 9 ottobre vi sarà un restringimento della carreggiata (con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata) in via Armando Diaz dalle 8 alle 18.