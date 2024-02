Il circolo politico torrese “Per le Persone e la Comunità” presenta l’incontro “Disabilità e inclusione: un’utopia?”

Giovedì 22 febbraio alle ore 18 presso l’ex Palestra Gil in via Vittorio Veneto, esperti e mamme coraggiose, che vivono la disabilità o sono genitori di ragazzi disabili, si confronteranno sul tema della disabilità e dell’inclusione. Relatori di spicco saranno il dott. Toni Nocchetti, presidente dell’Associazione “Tutti a scuola”, figura di rilievo nel panorama dell’inclusione scolastica, e la dott.ssa Mariateresa Sorrentino, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alla Gentilezza per il comune di Torre del Greco.







L’evento, coordinato dalla prof.ssa Pina Di Donna, consigliere comunale e coordinatore del circolo torrese “Per le Persone e la Comunità”, mira a sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche cruciali per una società più equa e solidale.