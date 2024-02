“SIETE DEI CRIMINALI! Ma con che coraggio stasera guarderete negli occhi i vostri figli e i vostri nipoti? A quale motivo vi aggrapperete per giustificare il vostro atto e sentirvi apposto con la coscienza?

Perfino i pastelli e la Nutella avete rubato. Siete davvero solo dei criminali schifosi!







Rubare in una scuola significa rubare un pezzo di futuro ai bambini e all’intera comunità.

Questa notte alcuni individui senza scrupoli hanno fatto irruzione nella sede dell’I.C. Ercolano 2 – Giampaglia portando via i portatili delle lavagne interattive, aprendo gli armadietti delle singole aule, devastando i pastelli, il materiale di cancelleria e addirittura la cioccolata che qualche insegnate custodiva per regalare un momento dolce ai bambini durante le ore di lezione. Mi sono recato personalmente sul posto per rendermi conto di quanto accaduto e per esprimere la mia solidarietà e vicinanza alla dirigente Giovanna Tavani e ai suoi collaboratori.

Quanto accaduto mi lascia l’amaro in bocca, so già che qualcuno punterà il dito contro la mancanza di sicurezza e l’assenza di telecamere, ancora una volta si sposterà l’attenzione su altro, quasi a giustificare questi criminali senza scrupoli che per quattro spiccioli devastano una scuola!

In ogni caso, avete i minuti contati; perché grazie alla videosorveglianza ed alle testimonianze sarete arrestati e avrete la pena che meritate!”

Questo è lo sfogo del Sindaco Ciro Buonajuto postato sui social.