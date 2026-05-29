Torre del Greco – C’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 8 giugno per presentare domanda in relazione all’ultimo avviso pubblico relativo al progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro”. Nello specifico si promuovono interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi retribuiti per l’acquisizione di competenze chiave: questi i propositi della nuova fase del progetto promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e portato avanti grazie al lavoro dell’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e dagli uffici preposti, in sinergia con i soggetti attuatori (le cooperative sociali La via lattea e Le ali, il Gruppo Lombardo e Amaltealab).

Quella avviata con l’avviso pubblico (consultabile sul sito www.comune.torredelgreco.na.it), è una delle azioni più importanti e significative, perché da un lato punta a coinvolgere i partecipanti in specifici percorsi formativi, mentre dall’altro lo fa non solo in forma gratuita ma anche assicurando un rimborso orario ad ogni corsista ammesso.







Come viene spiegato nel bando redatto dall’ufficio politiche sociali dell’ente, la selezione prevede un primo percorso di orientamento con colloqui individuali di due ore, ai quali prenderanno parte cento persone; di queste 86 saranno ammesse al livello successivo. Settanta, infine, saranno gli ammessi ai percorsi formativi, in tutto sette: assistenza all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (500 ore); operatore amministrativo contabile (300); operatore di attività fisica adattata (300), operatore delle attività di vigilanza e sicurezza (300), competenze digitali di base (tre corsi da 40 ore ognuno). Ogni corso sarà aperto a dieci aventi diritto.

Per poter presentare domanda, gli interessati dovranno avere uno dei seguenti requisiti: essere fruitore di assegno di inclusione; non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; avere un’età compresa tra 15 e 24 anni; non possedere diploma di scuola media superiore o professionale, avere più di 50 anni; essere un adulto che vive da solo o con una o più persone che hanno più di 25 anni; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25%; appartenere a una minoranza etnica di uno Stato dell’Ue e avere la necessità di migliorare la conoscenza linguistica. Per i singoli corsi, l’avviso pubblico prevedere poi specifiche restrizioni.

Le domande, da redigere esclusivamente utilizzando il modello presente sul sito dell’ente, potranno essere trasmesse solo all’indirizzo pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it entro le ore 12 dell’8 giugno 2026. “Le attività – viene spiegato – saranno avviate presumibilmente nel mese di luglio 2026 e avranno una durata variabile da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mesi”.