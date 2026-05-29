L’altro giorno a Torre Annunziata, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di furto aggravato.







Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti in un negozio della zona a seguito di una segnalazione della Sala Operativa.

Poco prima, il trentaduenne era stato bloccato dal personale di vigilanza dopo che il suo passaggio attraverso le barriere antitaccheggio aveva fatto scattare l’allarme. La successiva perquisizione dei poliziotti ha confermato i sospetti: l’uomo nascondeva ben 160 prese di corrente e 4 interruttori universali appena rubati. T

utta la refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario dell’attività, mentre per il 32enne sono scattate le manette.